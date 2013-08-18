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كارتر يعرب عن "القلق البالغ" بشأن العنف في مصر

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كارتر يعرب عن "القلق البالغ" بشأن العنف في مصر كارتر يعرب عن "القلق البالغ" بشأن العنف في مصر

كتب : أ ف ب منذ 49 دقيقة

دعا الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى الهدوء في ، محذرا من أن تصاعد العنف يهدد أي أمل في أي مصالحة مستقبلية.

ودعا كارتر قوات الأمن المصرية إلى ضبط النفس.

وقال كارتر في بيان "أنا قلق جدا من أن يقوض العنف المستمر في مصر فرص إجراء حوار وفتح طريق للمصالحة".

وأضاف أن "المواجهات الأخيرة أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات، والعداوة بين الناس لن تؤدي سوى إلى مزيد من الألم والمعاناة".

ودعا كارتر قوات الأمن المصرية إلى "عدم تجاوز الحدود المعقولة، واحترام حقوق الإنسان".

ويواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقادات في الولايات المتحدة حول كيفية تعامله مع الأزمة، حيث امتنع حتى الآن عن وقف المساعدات العسكرية السنوية لمصر.

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