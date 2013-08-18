كيف تنمى الأسرة الثقة بالنفس لدى الأطفال؟

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسى ورئيس قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، أن للأسرة دور هام وأساسى فى بناء وتنمية الثقة بالنفس لدى الأطفال وخاصة فى سن مبكرة من حياة الطفل.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك ببساطة وسهولة من خلال مدح سلوكيات الطفل الإيجابية ومساعدته ومعاونته، بتقديم النصح والإرشاد والشرح الكافى للمهام والأنشطة المطلوبة منه، مع منحه باستمرار لمشاعر الحب والتقبل والأمان والإنجاز والنجاح وهناك بعض النصائح والإرشادات النفسية والتربوية التى تساعد الوالدين فى تحقيق هذه الغاية، من أهمها :

- أن يتوافر للطفل قواعد ثابتة ونظام محدد للسلوك، وأن تكون تصرفات الوالدين متماشية مع هذه القواعد، والنظم حتى لا يشعر الطفل بالتشويش.

- عدم انتقاد الطفل ولصق صفات سيئة او غير مقبول به إذا ما سلك سلوكاً سيئاً، حيث يجب انتقاد سلوك الطفل وليس الطفل بذاته حتى لا نجرح مشاعره أو أحاسيسه.

- إشعار الطفل باستمرار قيمته ومكانته وسط الأسرة الإشادة بسلوكياته وتصرفاته المرغوبة.

- تدريب الأطفال بصورة تدريجية على تحمل المسؤولية.

- مساعدة الأطفال على تكوين مهارات اجتماعية للتعامل والتفاعل والتواصل مع الآخرين بنجاح.

- تشجيع الأطفال على وضع أهداف محددة معقولة والالتزام قدر الإمكان بالوصول إليها وتحقيقها.

- مساعدة الأطفال على تنمية قدرة التخطيط للأمور والأعمال المستقبلية.

- إشعار الأطفال باستمرار بالتفاؤل والأمل والإقبال على الحياة.

- تنميه قدرة الأطفال على تحمل الضغوط وكيفية التعامل معه.

- إشعار الأطفال بالخجل أو الاستسلام بسهولة أو الانشغال بنقائصهم أو التركيز على النتائج الفاشلة أو التهويل من المهام الموكلة إليهم أو المطلوبة منهم.