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نجمتان ارتدتا ذات الفستان بطرق مختلفة... من الأجمل؟

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نجمتان ارتدتا ذات الفستان بطرق مختلفة... من الأجمل؟ نجمتان ارتدتا ذات الفستان بطرق مختلفة... من الأجمل؟

تطوَّر أسلوب النَّجمات الأسيويَّات في ارتداء الملابس مؤخرًا حتى أصبحن ينافسن نجمات هوليوود في ارتداء أزياء الدّور الفرنسيَّة العريقة.
وفي الفترة الأخيرة، ظهرت الممثِّلة الصينيَّة Fala Chen بفستان أحمر جميل حمل توقيع دار "Lanvin" في مجموعة ما قبل خريف2013، وقد قامت بتنسيقه بنعومة مع عقد برَّاق وحذاء جميل باللون نفسه.
كما أعادت طلَّتها الجميلة إلى ذاكرتنا إحدى إطلالات الممثَّلة الأمريكيَّة Emma Stone التي ارتدت نفس الفستان في اليوم الذي عرض فيه للمرَّة الأولى، وقد اعتمدت أسلوبًا أكثر جرأة في تنسيقه، بحيث ارتدته مع عقد مزيَّن بأحجار حمراء ملفتة مناسب للبروش المثبت على حزامها مع حذاء بنفس اللون، وقد ظهر توقيع "Lanvin " على جميع القطع في هذا المظهر.

كل واحدة من هاتين النَّجمتين اختارت أن ترتدي فستانها بأسلوب مختلف، فمن منهنَّ كانت الأجمل برأيك؟

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سيدتي