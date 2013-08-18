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القبض على قيادي إخواني بالغربية بحوزته مخطط للتصعيد للفترة القادمة

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القبض على قيادي إخواني بالغربية بحوزته مخطط للتصعيد للفترة القادمة القبض على قيادي إخواني بالغربية بحوزته مخطط للتصعيد للفترة القادمة

تمكنت قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية بالغربية من القبض على قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين يدعى ” عادل أبو فرو  ” مقيم بقرية صناديد مركز طنطا أثناء قيامه بعقد اجتماع تنظيمي للجماعة والتخطيط للتصعيد في الفترة القادمة .

كانت معلومات قد وردت للواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية بتواجد المتهم بمنزله وعقده اجتماع لعدد من أعضاء الإخوان  ، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة منزل المتهم وتمكن مرافقيه من الهرب وعثر بحوزته على أوراق خاصة بالحرية والعدالة وخطط تنظيمية للتصعيد ضد المنشأت الحيوية والشرطية خلال الفترة القادمة  .

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .

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