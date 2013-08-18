القبض على قيادي إخواني بالغربية بحوزته مخطط للتصعيد للفترة القادمة

تمكنت قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية بالغربية من القبض على قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين يدعى ” عادل أبو فرو ” مقيم بقرية صناديد مركز طنطا أثناء قيامه بعقد اجتماع تنظيمي للجماعة والتخطيط للتصعيد في الفترة القادمة .

كانت معلومات قد وردت للواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية بتواجد المتهم بمنزله وعقده اجتماع لعدد من أعضاء الإخوان ، وبتقنيين الإجراءات تم مداهمة منزل المتهم وتمكن مرافقيه من الهرب وعثر بحوزته على أوراق خاصة بالحرية والعدالة وخطط تنظيمية للتصعيد ضد المنشأت الحيوية والشرطية خلال الفترة القادمة .

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .