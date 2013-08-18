بالأرقام - ريال مدريد أنشيلوتي.. خطة جديدة تماما عن مورينيو

يلعب ريال مدريد موسمه الجديد بخطة مختلفة تماما عن تلك التي أنهى بها مرحلة جوزيه مورينيو، وذلك بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد مشاهدة الفريق في مبارياته الودية.

ريال مدريد اعتاد اللعب بطريقة 4-2-3-1، بسلاح الهجمات المرتدة والهجمات المباشرة مع أقل عدد من التمريرات للوصول إلى مرمى الخصم.

لكن بعد تولي أنشيلوتي المسؤولية، قرر المدرب الإيطالي تغيير بعض المبادئ في أداء الفريق، ثم قرر نسف الشكل القديم للميرنجي من الأساس.

ويقول مدرب ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان السابق: "المواهب هنا غير عادية، لهذا أملك حرية كبيرة في التجربة حتى أصل لأفضل ريال مدريد... لكني أؤكد أن هذه أفضل قائمة دربتها في حياتي".

لا شجرة

المثير أن أنشيلوتي بدأ معسكر إعداد ريال مدريد للموسم الجديد معتمدا على خطته المفضلة 4-3-2-1 والتي تسمى بـ"شجرة عيد الميلاد" لشكلها القريب من الشجرة.

لكن بعد سبع مباريات لمدرب ميلان الأسبق، وجد أن تلك الخطة ليست الأنسب لريال مدريد فذهب إلى 4-2-2-2.

أنشيلوتي فضل تغيير الخطة إلى 4-2-2-2 حيث لا خلاف على إيكير كاسياس في المرمى، وداني كارباخال كظهير أيمن مع بيبي وسيرخيو راموس ومارسيللو في الدفاع.

وجاء تغيير الخطة بسبب إصابة شابي ألونسو إذ لم يجد أنشيلوتي لاعبا يقف أمام الدفاع بشكل جيد، فوزع الدور على ثنائي ونجحت الفكرة ليقرر تثبيتها مع 2 من لوكا مودريتش وكاساميرو وخضيرا.

ولمع كاساميرو في 3 مراكز خلال مباريات ريال مدريد الودية، لدرجة تدفع انشيلوتي في منحه دورا أساسيا مع بداية الموسم يوم السبت المقبل بحسب تقرير ماركا.

استحواذ

ومع تغيير الخطة، عدل أنشيلوتي فلسفة ريال مدريد من الكرات المباشرة إلى التمريرات القصيرة، ما يظهر في أرقام الميرنجي خلال مباريات معسكر الإعداد.

ريال مدريد يمرر مع أنشيلوتي 576 تمريرة في المباراة الواحدة، بأكثر من 40 تمريرة عن الفريق تحت راية مورينيو.

وهذا التعديل في الفلسفة، احتاج من أنشيلوتي تغيير في التشكيل.

مورينيو كان يعتمد على جناحين صريحين وصانع لعب لتلبية احتياجات فلسفة الكرة المباشرة، لكن الاستحواذ يحتاج إلى تضييق أكثر للملعب.

لذلك قرر أنشيلوتي الاستغناء عن الجناح الصريح، واعتمد ثنائي صانع لعب يغير تحركه بين الجناح والعمق بالتناوب، ويشكله إسكو وميسوت أوزيل.

وقال أوزيل عن ذلك: "في البداية كانت تعليمات أنشيلوتي أن أتحرك ناحية اليمين، أحب أكثر التواجد في المنتصف لكني احترم رأي المدرب والتزم به".