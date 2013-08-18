إخوان الاسكندرية: الأمن يداهم منازل 34 من قيادات الجماعة ويقبض على 7

قالت جماعة اخوان الاسكندرية أن قوات تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة مدعومة بقوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية، بمداهمة منازل 34 من قيادات وكوادر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، فجر اليوم الأحد، وتمكنوا من القبض على 7 منهم تواجدوا في منزلهم حال المداهمة.

وقال أنس القاضي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، أن قوات الأمن اعتقلوا فجر اليوم، الدكتور طلعت فهمي، ومحمد مبروك، وأحمد العالم، وأبو بكر محمد، وهشام راشد، و2 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة بالإسكندرية .

وأضاف ” القاضى ” كما داهمت قوات الأمن فجر اليوم، منزل المهندس مدحت الحداد مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية -شقيق الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للعلاقات الخارجية-، كما تم مداهمة منزل المهندس محمد طاهر نًمير أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، وعاطف أبو العيد أمين الإعلام بالحزب ومحمد سويدان أمين العلاقات الخارجية بالحزب، و النائب طاهر عبد المحسن عضو مجلس الشوري، والمهندس إبراهيم السيد ومحمد شحاتة عضوا المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية، وعبد الناصر على نقيب المعلمين بالإسكندرية والمهندس محمد كمال المحلل والباحث السياسي، وأبو بكر عبد الغفار ومحمود عبد العال و16 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة لم يتواجدوا فى منزلهم حال المداهمة .

وأدان “القاضي” في تصريح صحفي له صباح اليوم، عودة ما اسماه زوار الفجر من جديد، ومداهمة منازل واعتقال كل من يعارض الانقلاب العسكري، مشيرًا إلي أن هذه الممارسات تكشف الوجه القبيح عن قادة الانقلاب ومحاولاتهم في القضاء على كل مكتسبات وأهداف ثورة 25 يناير التي كنا ننادي بـ”عيش حرية عدالة الاجتماعية”، وتحطيم الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق القنوات الفضائية التي تعارضهم، وطلب “القاضي” جميع الشرفاء بالوقوف صفحًا واحدًا للحفاظ على ما تبقى من ثورة يناير ومقاومة الانقلاب العسكري وفضح ممارساته بحسب قوله .

واختتم “القاضي” تصريحه قائلًا: إن حملات الاعتقالات وفض الاعتصامات وملاحقة المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري لن ترهبنا، ونحن مستمرون في مظاهراتنا السلمية حتى كسر الانقلاب ومحاكمة قاداته الذين قتلوا آلاف المصريين المعتصميين السلميين .