ضعف خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالى

تعانى مناطق مدن شمال سيناء من ضعف دائم فى خطوط الإنترنت، وبعض شبكات المحمول، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم "الأحد"، إن ذلك أدى إلى عدم القدرة على التعامل مع الإنترنت فى إنهاء جميع الخدمات بمحافظة شمال سيناء، وكذلك التأثير فى التغطيات الصحفية للصحفيين والمراسلين، وكذلك هناك عيب وعطل فى شبكات المحمول الثلاثة، ويلجأ الكثير من الأهالى إلى استخدام الشبكات الدولية.

وقال بعض المواطنين والأهالى إن شبكات إسرائيلية بدأت تظهر بقوة فى سيناء، وقد وصلت إلى العريش على بعد 50 كم تقريبا من الحدود مع إسرائيل.