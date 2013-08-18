أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضعف خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالى

Google+ Print
ضعف خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالى ضعف خدمات الإنترنت والهاتف المحمول بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالى

تعانى مناطق مدن شمال سيناء من ضعف دائم فى خطوط الإنترنت، وبعض شبكات المحمول، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم "الأحد"، إن ذلك أدى إلى عدم القدرة على التعامل مع الإنترنت فى إنهاء جميع الخدمات بمحافظة شمال سيناء، وكذلك التأثير فى التغطيات الصحفية للصحفيين والمراسلين، وكذلك هناك عيب وعطل فى شبكات المحمول الثلاثة، ويلجأ الكثير من الأهالى إلى استخدام الشبكات الدولية.

وقال بعض المواطنين والأهالى إن شبكات إسرائيلية بدأت تظهر بقوة فى سيناء، وقد وصلت إلى العريش على بعد 50 كم تقريبا من الحدود مع إسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365