تيسير فهمي: اليمين المتطرف وضع نهايته بأحداث العنف.. ومصر دولة قوية بجيشها

كتب : أ ش أ الأحد 18-08-2013 09:38

قالت الفنانة تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية، إن تيار اليمين المتطرف سطر نهايته بأحداث العنف والتخريب والحرق التي يتم ارتكابها في البلاد، مشيرة إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والجهاديين كشفوا عن أنفسهم بالأعمال التخريبية التي يتم ارتكابها على أرض مصر.

وقالت تيسير فهمي، إن مصر دولة قوية بقواتها المسلحة خير أجناد الأرض ولن يستطيع أعداؤها النيل منها، مؤكدة ثقة المصريين في الجهود التي تبذلها القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، للقضاء على العنف والإرهاب، مشيرة إلى أن الجيش لا يخشى تهديداتهم من منطلق إيمانهم بدورهم العظيم في الدفاع عن أمن وسلامة البلاد.

ولفتت إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ساهمت في قطع الطريق أمام المساعي الأجنبية وداعمي الإرهاب، للتدخل في شئون مصر الداخلية، مشيرة إلى أن أبرز إنجازات الثورة المصرية أنها كشفت الوجه الحقيقي لشخصيات تدعي الوطنية.