سامح حسين يتعاقد على بطولة فيلمين جديدين بعد "كلبي دليلي"

كتب : أ ش أ الأحد 18-08-2013 09:39

تعاقد الفنان سامح حسين على بطولة فيلمين جديدين بعد نجاح فيلمه "كلبي دليلي" المعروض حاليا بدور السينما في موسم عيد الفطر المبارك.

الفيلم الأول الذي تعاقد عليه سامح إنتاج أحمد السبكي، فيما تنتج الفيلم الثاني شركة "دولار" للإنتاج الفني وهو تأليف لؤي السيد وإخراج معتز التوني، ويتحفظ سامح في الحديث عن تفاصيل الفيلمين لحين تحديد موعد التصوير.

وعرض خلال موسم عيد الفطر فيلم "كلبي دليلي"، وهو البطولة السينمائية الثانية للفنان سامح حسين بعد فيلم "30 فبراير"، حيث يجسد فيه دور ضابط يحب عمله جدا ويتفانى فيه ما يوقعه في العديد من المشكلات، ويتم نقل الضابط من الصعيد إلى مارينا ما يخلق مفارقات كوميدية ستكون مدعاة للضحك.

والفيلم يشارك في بطولته مي كساب، أحمد زاهر، هشام إسماعيل، سليمان عيد والطفلتان جنا وليلى زاهر، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج إسماعيل فاروق.