الصحف الإيطالية تتحدث عن حل جماعة الإخوان المسلمين

تناولت معظم الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد أنباء عزم الحكومة المصرية حل جماعة الإخوان المسلمين, وتفاصيل إخلاء جامع الفتح برمسيس بالقاهرة من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي, وسقوط ضحايا .

فقد ذكرت صحيفة ” لاريبوبليكا” تحت عنوان ” الإعلان عن مظاهرات جديدة فى مصر” أن الحكومة المؤقتة تعتزم حل “جماعة الإخوان المسلمين”، ولكن الجماعة لا تتراجع وتدعو لاحتجاجات جديدة ضد ما وصفته بـ “الانقلاب” الذي أطاح بالرئيس مرسى خلال 4 أيام من أعمال العنف وتم إخلاء مسجد الفتح بالقوة أمس .

وتقول الصحيفة “أان ضغط وتهديد الحكومة المؤقتة بحل بواسطة القانون “جماعة الإخوان المسلمين” لم يوقف احتجاج مؤيدي مرسى” وتخاطر مصر أن تواجه يوما خامسا من الفوضى والإرهاب.

وتقول الصحيفة إنه أمام وضع تتصاعد فيه الوتيرة نحو الحرب الأهلية، يحاول المجتمع الدولي للتدخل ، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي- مون سواء “الاحتجاجات العنيفة” “لجماعة الإخوان المسلمين” أو “الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات في مصر” ودعا إلى “أقصى درجات ضبط النفس و التهدئة الفورية وأكد أن “عقارب الساعة السياسية تتحرك إلى الأمام وليس إلى الوراء،” رافضا مطالب الاخوان المسلمين عودة محتملة للرئيس مرسى.

وتناولت صحيفة ” كوريرى ديلاسيرا” موضوع إخلاء مسجد الفتح .. موضحة أنه بعد انتهاء مدة المهلة المعلنة , لعدة مئات من الإخوان المسلمين الذين احتلوا مكان العبادة , تمكنت الشرطة بعد تفاوض وتدخل الأزهر , أعلى سلطة دينية سنية , لنصيحة المعتصمين التعاون مع الشرطة والخروج الآمن لعدد كبير منهم والذى طلبوا عدم التعرض لهم او القبض عليهم .

وأشارت الصحيفة إلى ان الشرطة قامت بحمايتهم من حشود الجماهير المعادية للاخوان المسلمين , الذين تجمعوا خارج المسجد للانتقام منهم بسبب أعمال العنف والتخريب التى تعرضت لها القاهرة على يد المتظاهرين المنتمين للإخوان المسلمين.

أ ش أ