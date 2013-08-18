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الذهن المستهلك الخلل الأكثر انتشارا بين الناس

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الذهن المستهلك الخلل الأكثر انتشارا بين الناس الذهن المستهلك الخلل الأكثر انتشارا بين الناس

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن الاستهلاك الذهنى هو أكثر المشكلات التى نعانى منها جميعا هذه الأيام، والإرهاق الذهنى أمر شائع الحدة فى كل وقت، وفى كل الأماكن ومستويات المعيشة وطبيعة الحياة .

والمشكلة تكمن فى عدم قدرة أكثر الأشخاص على ملاحظة بعض إشارات الإرهاق الذهنى، التى يرسلها إليها ليشعرها بتطور الحالة، فيعانى الكثيرون منا من هذه المشكلات، ولكن لا نرجعها إلى الإصابة بالإرهاق الذهنى الذى يعد إرهاقا مرضيا يجب التخلص منه ومنع تطوره.

فقد يشعر الإنسان بالنسيان الشديد الغريب وفى مواقف غريبة، وأن يشعر أيضا بنوع من البطء فى الرد بالرغم من وجود الرد فى عقله، وإحساسه بالبرودة الشديدة، وكذلك الشعور بعدم القدرة على الاستيقاظ من النوم بالرغم أنه استيقظ بالفعل، ولكنه يزاول أعماله وهو شاعر بأنه لا يزال نائما.

والإرهاق الذهنى يجب علاجه شخصيا ولدى طبيب مخ إذا فاق الأمر عن الطبيعى، بحيث يجب على الإنسان نيل قسط كامل ووافر من الراحة التى يحتاجها ذهنا وبدنيا، من طعام صحى ونوم وممارسة للرياضة، ومن الأفضل أن يحدد الطبيب بجانب هذه الإجراءات بعض الإجراءات الأخرى والتى تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

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