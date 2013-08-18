غرفة مكة: مشروع لإشراك المرأة في القطاع الاقتصادي

أحمد اللقماني (مكة المكرمة)

أعلن أمين عام الغرفة التجارة الصناعية بالعاصمة المقدسة المهندس عدنان بن محمد شفي عن اتجاه لإطلاق مشروع يهدف إلى مشاركة سيدات أعمال مكة المكرمة في أنشطة القطاع الاقتصادي المتعددة، على أن يتولى إدارته مركز السيدة فاطمة الزهراء التابع للغرفة، مشيرا إلى أن المشروع يسعى عن طريق المشاركة في ندوات ومحاضرات وورش العمل كل شهر للتعريف بدور الغرفة التجارية، واستقطاب سيدات الأعمال، وعرض تجاربهن الناجحة، وبين شفي أن «محاور المشروع تتضمن تسهيل عملية التواصل مع المنتميات لمركز السيد فاطمة الزهراء، وإقامة الفعاليات التثقيفية، وجذب النساء للانضمام لنادي سيدات الأعمال»، لافتا إلى إنشاء قواعد بيانات تفصيلية متكاملة عنهن، وتحديثها بصفة مستمرة عن طريق فتح قنوات للاتصال بالمشتركات، والتحضير لإقامة ملتقى تعريفي عن مدى الاستفادة من المشروع والبرامج التدريبية لسيدات الأعمال، ومساعدتهن في إيجاد فرص تسويق للمنتجات عن طريق الملتقى، وإيجاد بيئة تنافسية فعالة لرفع الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تصميم بطاقات خاصة بالمشروع «البطاقة الألماسية، الذهبية، الفضية» على أن يتم الاشتراك في المشروع بمبلغ رمزي.وأوضح شفي أن الغرفة تسعى إلى الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة في إقامة فعاليات وأنشطة تخدم المجتمع النسائي، مع رصد المشاكل والصعوبات التي تواجه اللجنة، ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال التوصيات التي تتم نهاية الاجتماع، منوها بأن ترقية العمل تستوجب استحداث لجان جديدة مثل: لجنة توطين الوظائف، ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن ترشيح سيدات أعمال لترؤس اللجان.