نصائح طبية لمسعفى المصابين بالدرجات البخارية

مع ازدياد إعداد المتظاهرين والمتواجدين بالشارع، ومع حدوث اشتباكات ومشاحنات ووقع إصابات تعجز سيارات الإسعاف بحجمها بالدخول لبعض الشوارع أو الأماكن أصبحت الدرجات البخارية تعمل الآن لإنقاذ حياة البشر.

لذلك أصبح على قائدى الدرجات البخارية عبء جديد حيث عليهم التعامل بحذر للحفاظ على أرواحهم وإنقاذ أرواح الآخرين، ونصح الدكتور ضياء السيد، أخصائى جراحة العظام وجراحة اليد، قائدى الدراجات البخارية بعدم السير بطريقة عشوائية وارتداء واقى الرأس لما فيه من أمان لقائد الدراجة وعند حدوث الإصابة ينصح بعدم تحريك المصاب من مكانة إلا بمعرفة المسعف المختص.

وعند التعامل أو نقل مصاب بكسر لا باس من إسعافه أولا بوضع قطعة كبيرة من القطن على مصدر النزيف ووضع الطرف المصاب على ساند خشبى وعدم تحريك الطرف المصاب "تثبيت المصاب"، ويتم نقل المريض لأقرب مستشفى.

ويتم التعامل مع هذا النوع من الإصابات بسرعة شديدة، حيث يتم الكشف على مكان الإصابة والكشف على الأوتار والشرايين حول العظام ويتم غسل الجرح بكمية كبيرة من محلول الملح ويتم أخذ عينه لعمل مزرعة لتحديد نوع المضاد الحيوى المناسب.

وعند وجود إصابة بالشرايين يتم التعامل معها أولا وعمل تثبيت خارجى للكسر ويستمر المريض تحت العلاج لحين التئام الجرح الخارجى وبعدها نستطيع عمل تثبيت داخلى للكسر الموجود حتى يعود المريض بشكل تدريجى لحياته الطبيعى.

ولعلاج تلك الحالة بالجراحة يتطلب العلاج أكثر من جراحة لعلاج تلك الإصابة ويبدأ الطبيب بإجراء جراحة أولية لتنظيف الطرف المصاب وعمل تثبيت مؤقت للكسر ويعقبها تثبيت داخلى بالشرائح والمسامير بعد التأكد من خلو الجرح من البكتريا المعدية التى تسبب فشل التثبيت الداخلى للكسر.