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رش المياه على الوجه يحميك من الإصابة بضربات الشمس بالتظاهرات

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رش المياه على الوجه يحميك من الإصابة بضربات الشمس بالتظاهرات رش المياه على الوجه يحميك من الإصابة بضربات الشمس بالتظاهرات

وسط الدعوات اللانهائية بالنزول والتظاهر فى هذا الجو ومع ارتفاع درجة الحرارة تصاب بعض الفئات ككبار السن والأطفال بضربات الشمس ويقول الدكتور محمد عبد الستار، أخصائى صحة مهنية ومكافحة عدوى ومدرب معتمد للإسعافات الأولية وإنعاش القلب والرئة، إن ضربات الشمس تحدث بسبب تكرار الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة مع عدم تناول أى مشروبات وسوائل كافية عندما يتعرض الشخص إلى حرارة الشمس عليه أن يستريح فى مكان ظل أو ملطف لفترات طويلة
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وتظهر أعراض الإصابة بضربة الشمس كصداع دوار، رغبة فى القىء. مع تغير درجة الوعى، الجلد ساخن وجاف (لا يوجد عرق)، وهناك بعض الأعراض الأخرى مثل: صداع.

ولإسعاف مريض مصاب بضربة شمس يجب وضعه فى مكان مكيف أو مظلل، ثم العمل على تبريده عن طريق رش مياه على جلده إذا بدأ فى التشنجات: ابعد عنه أى شىء قد يؤديه وقت التشنجات، أمن رقبته حتى لا يؤذيها، راقبه حتى تنتهى التشنجات

إذا بدأ بالقىء ساعده أن ينام على جانبه لتفريغ القىء خارجا مع متابعة وعى المصاب ونبضه وتنفسه.

وأضاف عبد الستار يمكن الوقاية من تلك الإصابة من خلال أخذ أقساط من الراحة فى الظل، لبس ملابس مريحة فاتحة اللون، شرب سوائل بكميات مناسبة، تناول وجبات صحية بها خضراوات طازجة وفاكهة، تجنب وضع الكريمات أو الزيوت التى تمنع العرق..

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مصر 365