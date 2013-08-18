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تشغيل خدمة «كهرباء دبي» وطلب الفاتورة النهائية إلكترونياً

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تشغيل خدمة «كهرباء دبي» وطلب الفاتورة النهائية إلكترونياً تشغيل خدمة «كهرباء دبي» وطلب الفاتورة النهائية إلكترونياً

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إطلاقها لحملة إلكترونية جديدة تتيح لمتعامليها القيام بتسجيل الحسابات الجديدة أو تسوية الفاتورة النهائية من خلال موقعها على الإنترنت، وتمكن هذه الخدمة الإلكترونية من تسجيل المتعاملين الجدد في الهيئة ودفع مبلغ التأمين للحساب في حالة الانتقال إلى مكان إقامة جديد، بالإضافة إلى طلب الفاتورة النهائية وطلب إعادة مبلغ التأمين في حالة ترك أو تغيير مكان الإقامة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة الجديدة كجزء من سعي هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشجع الهيئة متعامليها على اعتماد خدماتها الإلكترونية العديدة لتوفير الوقت والجهد من خلال إتمام المعاملات بشكل الكتروني. وصممت الخدمة الجديدة خصيصاً لتعزيز سهولة التعامل مع الهيئة، لا تتطلب من المتعاملين القيام بزيارة مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة لإنجاز معاملاتهم، إلا في حال انتهاء المعاملة واستحقاق موعد استلام الفاتورة النهائية ومبلغ التأمين فقط.

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " انسجاماً مع مبادرة الذكية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يؤدي إلى رضا المتعاملين وتلبية تطلعاتهم، تلتزم الهيئة بتحسين مستوى هذا الرضا من خلال طرح وسائل دفع جديدة ومتطورة تضمن تعزيز راحة المتعاملين وضمان سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، حيث تعكس الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة وخصوصاً الخدمة الأخيرة، ريادتنا في مجال اعتماد الحلول الإلكترونية للارتقاء بكفاءتنا التشغيلية، وتوفير وقت وجهد متعاملينا".

يذكر أنه قد تم تطوير الخدمة الجديدة لغرض تقديم المزيد من الراحة للمتعاملين، والحد من الازدحام في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، والمنتشرة في كافة أنحاء دبي، حيث كانت تعتبر زيارة أحد هذه المراكز الطريقة الوحيدة لإنجاز معاملات تسجيل الحسابات الجديدة وطلب الفاتورة النهائية قبل انطلاق هذه الخدمة الإلكترونية.

 

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