إصابة مواطنان و 9 آسيويين في حادثين منفصلين برأس الخيمة

تعرض مواطنان يبلغان ( 19 و 20 عاماً ) بإصابات متفاوتة بعد تعرض مركبتهما التي كانا يستقلانها ، لحادث تدهور في إحدى المناطق برأس الخيمة .

وفي التفاصيل يشير العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى أنه بينما كانا المواطنان يستقلان المركبة معا، ونتيجة السرعة الزائدة التي كان يسير بها السائق ، اصطدم بالرصيف ثم تدهورت المركبة واستقرت مقلوبة في الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريقين ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لإستكمال باقي الاجراءات اللازمة .

ومن جانب آخر، تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بلاغ عن وقوع حادث تدهور لمركبة (بيك أب) على طريق الساعدي بعد محاولة السائق لأخذ فتحة الدوران ، ونتيجة للحمولة الزائدة من الركاب ، تدهورت المركبة وإصابة 9 آسيويين بإصابات متفاوتة، فيما لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث ، إلا أن كفاءة ويقظة أفراد الشرطة ، وبعد تشكيل فريق بحث وتحرِ ، تم التوصل إلى السائق خلال أقل عن الساعة ، كما تم توجيه دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لموقع البلاغ ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

و دعا المقدم أحمد سعيد النقبي - مدير إدارة المرور و الدوريات بالإنابة جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق على ضرورة الإلتزام بالقواعد والأنظمة المرورية التي وضعت من أجل سلامتهم و الحفاظ على أرواحهم و أرواح الآخرين وعدم تعريضهم للخطر .

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