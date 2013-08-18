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بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى اليمن اليوم

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بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى اليمن اليوم بريطانيا تعيد فتح سفارتها فى اليمن اليوم

يعاد فتح السفارة البريطانية فى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، بعد إغلاقها 12 يوما بسبب مخاوف أمنية.

وقالت السفيرة البريطانية جين ماريوت فى تغريدة على تويتر إن"السفارة البريطانية فى اليمن ستفتح كالمعتاد ابتداء من الأحد 18 أغسطس، نعتقد عن هذا التوقف القصير".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى السادس من أغسطس إنها سحبت كل الموظفين من السفارة بسبب وجود خطر كبير من حدوث عمليات خطف، واليمن قاعدة لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب، كما شن متشددون هجمات من هناك ضد الغرب.

وأجلت واشنطن أيضا الدبلوماسيين من اليمن فى السادس من أغسطس بسبب تهديد بوقوع عمليات إرهابية، وأغلقت فرنسا والنرويج أيضا سفارتيهما فى صنعاء.

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مصر 365