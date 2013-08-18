مدير الأمن يقود حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالبحيرة

قاد اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث حملة أمنية مكبرة، مساء أمس السبت، استمرت حتى فجر اليوم، واستهدفت قرى ومراكز المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤراً إجرامية، فضلاً عن ضبط المخالفين لقانون حظر التجوال التى فرضته الدولة منذ عدة أيام، وكذلك لضبط قيادات جماعة الإخوان المتورطين فى أحداث العنف التى تشهدها البلاد والمطلوب ضبطهم وإحضارهم طبقاً لقرارات النيابة العامة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 6 من كوادر الإخوان على رأسهم زكريا الجناينى فضلاً عن ضبط 4 أشخاص آخرين، وبحوزتهم أسلحة ومخدرات، وتحررت محاضر بباقى الوقائع وأخطرت النيابات للتحقيق.