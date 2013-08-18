أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير الأمن يقود حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالبحيرة

Google+ Print
مدير الأمن يقود حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالبحيرة مدير الأمن يقود حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية بالبحيرة

قاد اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث حملة أمنية مكبرة، مساء أمس السبت، استمرت حتى فجر اليوم، واستهدفت قرى ومراكز المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤراً إجرامية، فضلاً عن ضبط المخالفين لقانون حظر التجوال التى فرضته الدولة منذ عدة أيام، وكذلك لضبط قيادات جماعة الإخوان المتورطين فى أحداث العنف التى تشهدها البلاد والمطلوب ضبطهم وإحضارهم طبقاً لقرارات النيابة العامة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 6 من كوادر الإخوان على رأسهم زكريا الجناينى فضلاً عن ضبط 4 أشخاص آخرين، وبحوزتهم أسلحة ومخدرات، وتحررت محاضر بباقى الوقائع وأخطرت النيابات للتحقيق.

1.jpg

G52105f2b89eb4.jpg

G52105f2b92793.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365