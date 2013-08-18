حبس 132من أنصار مرسي في أحداث كفر الشيخ 15يوماً

قررت النيابة الكلية تحت اشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ في الساعات الأولى من اليوم الأحد حبس 132 الملقى القبض عليهم في أحداث جمعة الغضب بكفر الشيخ 15يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لهم تهم التجمهر واثارة الشغب والتعدي على ممتلكات عامة وشرطية وغيرها.

و استمرت التحقيقات مع المتهمين بمقر قوات الأمن المركزي المتواجد به المتهمون لأكثر من 8ساعات متتالية وقررت قرارها حبسهم 15يوماً.

الجدير بالذكر أن كفر الشيخ شهدت عصر أمس الأول اشتباكات بين الإخوان وأنصارهم من جانب وبين الأهالي من جانب أخر راح ضحيتها أربعة وأصيب 82 باصابات بين خرطوش وجروح قطعية حسب الإحصاءات الرسمية وهناك حوالي 168أخرين اصاباتهم بسيطة توجهوا لمستشفيات خاصة.