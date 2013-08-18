جامع الغمامة يجذب زوار طيبة بتراث إسلامي وتاريخ عريق

نواف أحمد الظبي (المدينة المنورة)

يحرص زوار المدينة المنورة على زيارة مسجد الغمامة الذي يبعد 500 متر عن الحرم النبوي الشريف، وذلك للاطلاع على التاريخ العريق للمسجد والاستمتاع بالتراث العمراني الاسلامي الرائع الذي يزين جنبات المسجد المسمى بالغمامة، نسبة إلى سحابة حجبت الشمس عن الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء صلاة الاستسقاء.كما يؤدي الزوار الصلاة في المسجد لاحياء السنة النبوية لاسيما وان الرسول عليه الصلاة والسلام أدى صلاة العيدين والاستسقاء في المسجد التاريخي كما صلى صلاة الغائب على النجاشي.«عكاظ» بدورها التقت بعض زوار المسجد التاريخي، وقال علي رضا، من احدى الدول العربية، عند زيارة المدينة كان اهتمامي الأول رؤية قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الحرم النبوي الشريف وبعد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت لأرى مسجد الغمامة الذي لا يفصله عن الحرم النبوي إلا عدة أمتار وتفاجأت بشكل المسجد الخارجي الذي كان في قمة الروعة ويجسد التراث الإسلامي الرائع، كما أن زوار المسجد لا يحتاجون الى مواصلات للوصول اليه فهو قريب جدا من الحرم النبوي الشريف.وأضاف عند زيارة مسجد الغمامة تذكرت الأحداث التي حصلت في موقعه والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنسى أن أشكر كل من ساهم لحفظ الأماكن التاريخية الإسلامية التي تبقى ولا تزال لها اثر بالغ في نفوس المسلمين.جمال ثروت، يقول سمعت عن مسجد الغمامة ولم أكن أتوقعه بهذا الجمال من حيث تصميم المسجد والذي يتميز بالإبداع، وأكثر ما أعجبني هو القبة التي ظهرت بشكل هندسي جميل وأيضا شكل المسجد الخارجي وهو مطلي بأحجار البازلتية السوداء وكذلك الديكورات الداخلية في قمة الروعة.وذكر عبدالرحمن محمد، أنه قبل قدومه إلى المدينة المنورة بحث عن الأماكن والمساجد التاريخية التي لها اثر بالغ في نفوس المسلمين، لاسيما وانه زار معظم المساجد الاثرية كمسجد القبلتين وقباء والسبعة المساجد ومسجد الميقات وجميعها مساجد جميلة وفيها تنظيم عال، ولكن أكثر ما توقف عنده هو مسجد الغمامة الذي صمم وفق طريقة تجعل المسلم ينبهر من عظمة المكان وجمال المظهر رغم صغر مساحة المسجد إلا أن المكان مفعم بالروحانية.واشار عبدالتواب محمد، إلى أن مسجد الغمامة له مكانة كبيرة لدى المسلمين، حيث أدى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين والاستسقاء، لذلك يحرص المسلم على زيارته والصلاة فيه، وأضاف أن المسجد يبدو صغير المساحة ولكن له في نفوس المسلمين مكانة كبيرة خاصة وان النبي ادى الصلاة فيه، واشاد بالتصميم الجميل والرائع للمسجد.احمد خليل، يقول إن زيارة المدينة المنورة شرف كبير واجر عظيم نسال الله قبول أعمالنا ومغفرة ذنوبنا، فالمدينة المنورة عامرة بالمساجد التاريخية التي شهدت احداثا اسلامية هامة، ومسجد الغمامة أدهشني جمال منظره كما ان رؤية قببه وهي متجاورة تجعل العين تطيل النظر في المسجد الرائع.من جانبه أوضح مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الأمين الخطري بأن جميع المساجد بالمدينة المنورة ومنها مسجد الغمامة تحظى بالرعاية والعناية والاهتمام والمتابعة الدائمة.