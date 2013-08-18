سرعة الإنجاز ضرورية

نعلم ما تقومون به من جهود مباركة ومضنية في خدمة أهالي المدينة المنورة.. إلا أن فترة التصحيح منذ بدئها وإلى الآن شهدت زحاما شديدا على الرغم من الفترتين.. والسبب كما يقال إنكم تشكون من نقص الكوادر.. لذا عليكم وقبل انتهاء الفترة أن تسدوا هذا النقص حتى لا تتعطل معاملات المواطنين وتنتهي الفترة المحددة وأنتم لم تنتهوا من تنفيذ هذا الكم الهائل من المعاملات.. كما أن التنسيق مع الجوازات بات ضروريا لتلافي الإشكال الذي تم في السابق.. وأن لا يتعب المراجع بينكم مرددا «بين الجوزات والعمل يا قلب لا تحزن».. نتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظات بالحسبان.. فمتى يتم ذلك؟.خالد الجابري