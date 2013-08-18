ورشة عمل تناقش مجالات العمل التطوعي في الحج والعمرة

خالد الجابري (المدينة المنورة)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة في السادس والعشرين من الشهر الجاري فعاليات ورشة العمل التي تنظمها جامعة طيبة ممثلة بكرسي الأمير ماجد بن عبدالعزيز للعمل التطوعي بالجامعة تحت شعار «العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة.. المفهوم، والضوابط، والآليات».وسيكرم سموه خلال حفل اختتام الورشة المقامة في جامعة طيبة جميع الجهات والقطاعات والمؤسسات المشاركة ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة والزيارة سواء المشاركة بأعمال تطوعية أو الراغبة في تفعيل العمل التطوعي في أعمال الحج والعمرة والزيارة.وتهدف الورشة التي تعقد تحت إشراف لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة للتعريف بالمفهوم الشامل والحديث للعمل التطوعي وتحديد مجالاته في أعمال الحج والعمرة والزيارة ووضع للضوابط والآليات العامة للعمل التطوعي، إضافة إلى تحديد مرجعية للعمل التطوعي وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة.وستناقش الورشة عدة محاور منها المفهوم الشامل للعمل التطوعي ودراسة تحديد مجالاته في أعمال الحج والعمرة والزيارة واقتراح ضوابط وآليات عامة للعمل التطوعي، إضافة إلى مناقشة مرجعية للعمل التطوعي ودراسة سبل تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة في العمل التطوعي في الحج والعمرة والزيارة.