دورات تدريبية لمنسوبي الإحصاء

عكاظ (المدينة المنورة)

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة المعلومات والإحصاء بصحة المدينة غدا سلسلة من الدورات التدريبية الإحصائية التخصصية لمنسوبي إدارات الإحصاء على مستوى المملكة.وأوضح مدير إدارة المعلومات والإحصاء بصحة المدينة المنورة إبراهيم بن محمد الردادي أن الدورات تستمر لمدة خمسة أيام ويحاضر فيها نخبة من المتخصصين في مجال الإحصاء والمعلومات، وتهدف إلى رصد عدد المراجعين والمنومين والخدمات المقدمة لهم، ومناقشة طرق تسجيل الوفيات وسرعة استخراج المؤشرات، إضافة إلى استخراج التقارير اليومية ورصدها وعرضها آليا وتحقيق مزيد من الدقة، وكيفية التعامل مع المؤشرات الإحصائية وتحقيق إحصاء بلا ورق، فضلا عن اتخاذ القرارات السريعة في كل ما يخدم مصلحة العمل والمواطن.وبين الردادي أن البرنامج يستهدف الأطباء من خلال تدريبهم على كيفية تكويد وترميز الوفيات حسب تصنيفها الدولي وكذلك فنيي السجلات الطبية وموظفي الإحصاء وموظفي البلاغات، لافتا النظر إلى أن المنطقة ستشهد خلال الأسبوع المقبل عددا من الدورات استعدادا لموسم حج 1434هـ.