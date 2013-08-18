استحداث وكالة للتخطيط والبرامج بأمانة المدينة المنورة

إلغاء إدارة أنظمة البناء ونقل مهامها إلى الرخص

خالد الجابري (المدينة المنورة)

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد عبدالقادر عددا من القرارات، تضمنت استحداث وكالة للتخطيط والبرامج ترتبط بمكتبه مباشرة، وتكليف المهندس حاتم عمر طه رئيسا لها، وتعديل الهيكل التنظيمي لوكالة التعمير مع إضافة إدارتين جديدتين باسم الإدارة العامة للتخطيط العمراني، تضم إدارات تخطيط المدينة وتخطيط المحافظات ورخص البناء والمساحة وتنفيذ المخططات وإدارة نظم المعلومات الجغرافية والمخطط العام وإدارة التسمية والترقيم.كما تضمنت القرارات إلغاء إدارة دراسات أنظمة البناء ونقل مهامها الى إدارة رخص البناء بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، ونقل عدد من الموظفين لعدد من الإدارات في الأمانة، وتعيين كل من المهندس جمال إحسان سندي وكيلا للأمين للتعمير، المهندس منصور سبيل الرشيدي مديرا لإدارة تخطيط المدينة، المهندس أحمد عدنان يغمور مديرا لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، المهندس محمد أنور أنهي مديرا للإدارة العامة للتخطيط العمراني، المهندس عوض حسين القحطاني مديرا لإدارة تخطيط المحافظات، المهندس محمد حمزة سنان مديرا لإدارة المخطط العام والمهندس محمد علي السهلي مديرا لإدارة المساحة وتنفيذ المخططات.