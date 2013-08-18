كيفية التعامل مع شخص مصاب برصاص حى

إن الاشتباكات والمشاحنات التى تحدث فى الشارع المصرى وينتج عنها سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين هى فى الأصل نتيجة لعدم وجود أى تأمينات طبية للمتظاهرين وبذلك يزداد أعداد الضحايا.

يقول الدكتور أحمد رمزى، مدرب إسعافات دولية معتمد، إن أغلب الرصاص الحى المستخدم حاليا هو مقذوفات مصنوعة من الرصاص ومغطاة بما يعرف باسم "الجاكت" وهو غلاف نحاسى لزيادة سرعة الرصاصة، وعند انطلاق تلك المقذوفات بسرعة ودخولها إلى الجسم فإن الأنسجة تقاومها، ونتيجة تلك المقاومة حدوث تهتك داخل الجسم.

وغالبا ما تكون فتحة دخول الرصاصة صغير نسبة إلى الأضرار التى تحدثها بالداخل ولتعامل مع تلك الإصابة لابد أولا من ارتداء القفازات الطبية ثم تأكد من أن الرصاصة موجودة بالداخل أو خرجت من الناحية الأخرى من خلال الكشف عن وجود دم فى الناحية المقبلة.

إذا كانت الطلقة من جهة واحدة قم بالضغط بقوة على مكان النزيف لمحاولة تقليل الدم المفقود، ثم حاول التواصل مع أحد المسعفين لنقل المصاب بأسرع وقت حفاظا على حياته من الموت.