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جامعة الأمير نايف تتبنى حقوق الطفل العربي

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جامعة الأمير نايف تتبنى حقوق الطفل العربي جامعة الأمير نايف تتبنى حقوق الطفل العربي

 أحمد الحذيفي (الرياض)

تعقد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن أنشطتها العلمية والبحثية مؤتمراً حول «حقوق الطفل العربي» خلال الفترة من 18-11-2013م حتى 20-11-2013م سعياً منها لنشر ثقافة حقوق الطفل في الوطن العربي وتأكيداً لسلامة وأمن الطفل في المجتمع العربي. كما سيتم بلورة رؤية عربية شاملة حول حقوق الطفل العربي من خلال الأبحاث العلمية المقدمة ومداخلات المشاركين. وسيشارك في المؤتمر خبراء أكاديميون وأمنيون وخبراء الطفولة في الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك سيشارك في المؤتمر هيئات حقوق الإنسان والعاملون في المجالات العدلية والوقائية. وتسعى الجامعة لاستقطاب متحدثين متميزين في مجال حقوق الطفل من شتى أقطار الوطن العربي والدول الصديقة ويهدف المؤتمر إلى تحديد مفهوم حقوق الطفل في الوطن العربي، وتحديد أنماط الحقوق المشروعة للطفل، وتعزيز سلامته والتعرف على التجارب العربية في مجال حقوق الطفل مع بلورة رؤية عربية شاملة للحقوق. ومن المتوقع ان تشمل محاور المؤتمر المدخل الإسلامي والقانوني ونماذج من القوانين والتجارب الدولية والأساليب الوقائية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأمن وسلامة الطفل وأنماط إيذاء الأطفال.وتجريم تهريبهم أو الاتجار بهم وتشغيلهم قسريا وتوريطهم في النزاعات المسلحة.

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