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حملات تصحيحية مرتقبة لتنظيم نشاط ومشروعية مراكز المساج في العاصمة

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حملات تصحيحية مرتقبة لتنظيم نشاط ومشروعية مراكز المساج في العاصمة حملات تصحيحية مرتقبة لتنظيم نشاط ومشروعية مراكز المساج في العاصمة

 مفرح السبيعي (الرياض)

أكدت مصادر مطلعة بأن أمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدياتها الفرعية وبمتابعة أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل شرعت على إطلاق حملة تصحيحية مكثفة على مراكز المساج في العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين لتصحيح أوضاعهم، والحملة تنفذها الأمانة بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المتوقع أن تثمر الحملة عن إغلاق مراكز المساج المخالفة التي تزايدت أعدادها في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر خاصة في شرق مدينة الرياض.وأوضحت المصادر أن الحملة التصحيحية تهدف في الدرجة الأولى لترتيب أوضاع تلك المراكز فيما يخص التراخيص النظامية والضوابط والشروط التي يتم افتتاح المراكز بناء على استيفائها.وكانت مراكز المساج والحمامات المغربية التي تعمل فيها عمالة فلبينية وإندونيسية ومغربية قد رصدت حولها ملاحظات عدة خلال الفترة الماضية منها عدم توفر تراخيص وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات النظامية إلى جانب مخالفات أخلاقية ضبطت داخلها.

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