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صالون حلاقة يمنع لوحة من السقوط في الدوادمي

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صالون حلاقة يمنع لوحة من السقوط في الدوادمي صالون حلاقة يمنع لوحة من السقوط في الدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

تعرضت إحدى اللوحات الإرشادية بأحد الشوارع المحورية في محافظة الدوادمي إلى خلل في العمود الحامل ودعامتها الأساسية ما أدى إلى ميلانها بشكل خطير واستنادها على لوحة إعلانية لصالون حلاقة ما ساعد على صمودها وعدم سقوطها على الرصيف أو على رؤوس أحد العابرين في الطريق.يشار إلى أن اللوحة المائلة بقيت ووضعها على حالها منذ أكثر من شهر دون أي تدخل لتعديلها من الجهات ذات العلاقة، ما قد يتسبب في تعرض المارة للخطر حال سقوطها فجأة وتداعي مقاومتها خصوصا أن أجواء المحافظة المتغيرة قد تجعل اللوحة عرضة للسقوط في أي لحظه إثر تعرضها لأي عاصفة أو رياح قوية.

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