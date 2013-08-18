انتهاء فترة حظر التجول بقنا وليلة هادئة دون مظاهرات للإخوان

انتهت منذ قليل فترة حظر التجول بقنا مع حلول السادسة من صباح اليوم الأحد فى أعقاب ليلة استجاب فيها أهالى قنا لحظر التجول ليلة أمس السبت، حيث انتشرت قوات الجيش فى الطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت مرور أى سيارات أو أفراد باستثناء أصحاب الحالات المرضية الخاصة وشكل المواطنون لجاناً شعبية وانضم عدد منهم لمساندة قوات الجيش والشرطة.

وتواجدت دبابات الجيش حول ديوان عام محافظة قنا وحول مديرية الأمن والمحكمة، وأغلقت الطرق المؤدية للمحافظة وسجن قنا العمومى ومديرية الأمن أمام السيارات وخلت كل مدن المحافظة من المسيرات لجماعة الإخوان المسلمين واى مظاهرة لهم، لذا اتسمت المدن والقرى بالهدوء التام.