أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حبس 132 تم القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب 15يوما بكفر الشيخ

Google+ Print
حبس 132 تم القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب 15يوما بكفر الشيخ حبس 132 تم القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب 15يوما بكفر الشيخ

قررت النيابة الكلية ونيابة قسم أول كفر الشيخ تحت إشراف المستشار أحمد مندور المحامى العام لنيابات كفر الشيخ فجر اليوم، حبس الـ 132 الملقى القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب بكفر الشيخ 15يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لعدد منهم تهما متعددة منها التجمهر وإثارة الشغب والعدد الآخر التجمهر وإثارة الشغب والتعدى على ممتلكات عامة وغيرها من التهم.

وكان أعضاء النيابة الكلية ونيابة قسم أول توجهوا مساء أمس لمقر قوات الأمن المركزى المتواجد به الملقى القبض عليهم، واستمرت التحقيقات لأكثر من 8ساعات متتالية وقررت النيابة قرارها بحبسهم 15يوماً.

وكانت كفر الشيخ قد شهدت اشتباكات بين الأهالى وأنصار الدكتور محمد مرسى أثناء فض تظاهرة ومسيرة لأنصار مرسى، راح ضحيتها أربعة من جماعة الإخوان المسلمين وإصابة 250 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365