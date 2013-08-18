حبس 132 تم القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب 15يوما بكفر الشيخ

قررت النيابة الكلية ونيابة قسم أول كفر الشيخ تحت إشراف المستشار أحمد مندور المحامى العام لنيابات كفر الشيخ فجر اليوم، حبس الـ 132 الملقى القبض عليهم فى أحداث جمعة الغضب بكفر الشيخ 15يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة لعدد منهم تهما متعددة منها التجمهر وإثارة الشغب والعدد الآخر التجمهر وإثارة الشغب والتعدى على ممتلكات عامة وغيرها من التهم.

وكان أعضاء النيابة الكلية ونيابة قسم أول توجهوا مساء أمس لمقر قوات الأمن المركزى المتواجد به الملقى القبض عليهم، واستمرت التحقيقات لأكثر من 8ساعات متتالية وقررت النيابة قرارها بحبسهم 15يوماً.

وكانت كفر الشيخ قد شهدت اشتباكات بين الأهالى وأنصار الدكتور محمد مرسى أثناء فض تظاهرة ومسيرة لأنصار مرسى، راح ضحيتها أربعة من جماعة الإخوان المسلمين وإصابة 250 آخرين.