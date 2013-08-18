الإسكان توقع عقودا لبناء 40 ألف وحدة سكنية

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

توقع وزارة الإسكان اليوم عقود تطوير أراض لبناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف مناطق المملكة في كل من «المدينة، جدة، تبوك، الدمام، الأحساء، القطيف، الخرج» حيث تشمل العقود عمليات تطوير مواقع واسعة بمختلف المساحات، ففي العروس سيتم تطوير مساحة 5,6 مليون متر مربع، بحي الأمير فواز لبناء 10630 وحدة سكنية، وفي المطار القديم يتم تطوير 1،9 مليون متر مربع لبناء 4240 وحدة سكنية، أما في المدينة المنورة سيتم تطوير مساحة 1,6 مليون متر مربع لبناء 3100 وحدة، وفي تبوك مساحة 1,09 مليون متر مربع لبناء 3200 وحدة، إضافة إلى توقيع عقود بالمنطقة الشرقية الدمام لتطوير مساحة 10 ملايين متر مربع لإنشاء 7625 وحدة سكنية، من خلال 5520 قطعة ارض، إضافة إلى 535 قطعة أرض بالقطيف البدراني بمساحات 1,1 مليون متر مربع، لبناء 895 وحدة، أما في الخرج فسيتم التوقيع لتطوير 2688 قطعة أرض.