إلغاء تأشيرات المعلمين الوافدين سيقلص القبول في المدارس الأهلية

أبلغت وزارة العمل ملاك ومالكات المدارس الأهلية بإلغاء تأشيرات أكثر من 200 مدرسة أهلية في جدة ومكة، وذلك عند مراجعة الملاك مكاتب العمل لاستخراج تأشيرات لمدارسهم، بحجة عدم رفع معدل السعودة لديهم، وذلك في الوقت الذي أكد لـ«عكاظ» عدد من ملاك المدارس أنهم حصلوا من قبل وزارة التربية على شهادات للسعودة وأنه يحق لهم استقدام معلمين أجانب لبعض التخصصات التي يسمح لهم بتغطيتها من خارج المملكة.

> وأكد عضو لجنة المدارس الأهلية بالغرفة الصناعية في جدة الدكتور زهير غنيم لـ «عكاظ»، أن قرار وزارة العمل سيترتب عليه تقليص أعداد الطلاب والطالبات الجدد بنسبة 30 في المئة في المدارس الأهلية لعدم توفر معلمين، كما سينعكس على تقليص قبول الطلاب، متوقعا أن يصل من 20 إلى 30 في المئة في المدارس الأهلية لهذا العام، مما يشكل عبئا على المدارس الحكومية في قبول هؤلاء الطلاب.

> وقال الدكتور غنيم، إن 60 الى 70 في المئة من عدد المدارس الأهلية ستضطر إلى تخفيض عدد الفصول لديها بشكل كبير بسبب العجز في توفر المعلمين الجدد الذين يقومون بتدريس هذه المواد التي لا يتوفر لها معلمون سعوديون، مما يتسبب في تعثر قبول عدد من الطلاب في المدارس الأهلية وبالتالي سينعكس على القبول في المدارس الحكومية، وتسبب في حرمان العديد من الطلاب من القبول.

> وأشار إلى أن التأشيرات المطلوبة تخصصات جميع المعلمين عدا تخصص اللغة العربية والإسلامية، مطالبا المسؤولين في وزارة التربية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة الطارئة التي أحدثتها وزارة العمل.

> فيما أكد ناصر اليحيوي مدير مدرسة أهلية في مكة، أن إلغاء تأشيرات استقدام المعملين الجدد سيؤدي إلى تعثر بداية العام الدراسي في المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن مكتب العمل لا يعطي الموافقة على التأشيرات الخاصة بالمعلمين الأجانب في المدارس الأهلية إلا بعد مغادرة المعلمين الأجانب الراغبين في المغادرة نهائيا والراغبين في إنهاء عقودهم رغم موافقة وزارة التربية على السعودة وحصول المدارس على شهادات السعودة، وأضاف «من المفترض أن توافق وزارة العمل طالما وافقت وزارة التربية المشرفة على المدارس».

> وقال اليحيوي، ان خطة رفع السعودة إلتي تطالب بها وزارة العمل لا تتضح إلا مع بداية العام الدراسي بسبب ان العقود مع المعلمين السعوديين لا تتم الا مع بداية العام الدراسي لعدم إدخالها في النظام الحاسوبي، مشيرا إلى أن مكتب العمل لا يراعي هذه الظروف مما يتسبب في تعثر بداية العام الدراسي، لاسيما وان إجراءات استقدام المعلمين الأجانب تحتاج إلى 3 أشهر كحد ادني لوصول المعلمين الوافدين الى مدارسهم، وتساءل اليحيوي لماذا لا تتم موافقة وزارة العمل طالما وافقت وزارة التربية على نظام السعودة.

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