جسور وتقاطعات جديدة لدعم انسيابية السير بالعروس

عبد المحسن السابطي (جدة)

كشف المهندس سامي نوار مدير عام الإدارة العامة للثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة جدة عن حزمة مشاريع حيوية تمت ترسيتها على عدد من المقاولين، وأخرى جار العمل على دراستها، وهي تدخل ضمن المشاريع التي ترتقي بالمحافظة، وذلك في جولة ميدانية لـ «عكاظ» في مقر أمانة جدة برفقة المهندس سامي نوار، حيث تركزت على جوانب عدة ومنها كيفية تسيير العمل في أمانة جدة وذلك في أول أيام الدوام، بالإضافة إلى آلية استقبال المراجعين وتسهيل كافة معاملاتهم، كما كشفت الجولة عن مشاريع ستقوم أمانة جدة بتنفيذها وبدئ العمل فيها مؤخرا.تحدث في البداية المهندس نوار عن مشروع ينفذ على مرحلتين لإعادة ثلاثة متاحف؛ متحف باب البنط، متحف بيت نصيف، متحف بيت البلد وذلك للاستفادة منها في السياحة وغيره، وجاءت تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بـ12 مليون ريال، حيث يتضمن المشروع إعادة تأهيل وترميم المتاحف الثلاثة بحيث ستكون جاهزة خلال ثلاثة أعوام، وأفاد نوار بأن متحف بيت البنط -وبحسب تعليمات أمين جدة المهندس هاني أبو راس- يتعلق بالحجاج وما يختص بالحج إذ يحكي قصة الحج من عهد آدم عليه السلام وستكون به قاعات عدة ومسار محدد للزوار في رحلة عبر التاريخ، كما سيكون هناك مكتب للبحوث والدراسات، مضيفا أنه سيكون هناك عرض مرئي ومسموع لأدوات والملابس والمهن التي كانت تصاحب الحج والحجاج للعهد القديم وسيكون من أهم المعالم باعتبار أن جدة بوابة الحرمين الشريفين، أما عن متحف بيت نصيف فسيحكي تاريخ مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والتراث العمراني والتاريخ لمدينة جدة، مع قاعات محاضرات حيث سيكون العمل المتحفي بشكل يمكن الاستفادة من أنشطة أخرى تقام فيه، وأما متحف بيت البلد فهو يحكي تاريخ جدة وعادات أهل جدة قديما وحديثا.وعن المشاريع التي ستنفذها أمانة جدة بعد إجراء الدراسات كافة، كشف المهندس سامي عن إنشاء جسر وتقاطع طريق المدينة المنورة الطالع والنازل مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهذا المشروع تحت المراجعة النهائية، كما سيكون هناك تنفيذ تقاطع طريق المدينة مع شارع حليمة السعدية قبل الصالة الملكية حيث تمت ترسيته للمقاول.واستطرد المهندس سامي حديثه عن شبكات القطار حيث ذكر بأن هناك شركات في الأمانة تدرس مشاريع القطار، إذ سيكون هناك خط بطول 76 كيلو مترا وعدد المحطات 22، وستكون بداية الخط من طريق مكة ويخترق المنطقة المركزية، ثم شمالا إلى أبحر ويتفرع منه شرقا على شارع صاري. كما سيكون هناك الخط الأزرق بطول خط 24 كيلو مترا وعدد المحطات 17 حيث يمتد من مطار الملك عبدالعزيز ويصل جنوبا بمحطة قطار الحرمين. أما الخط الأخضر جاء بطول 17 كيلو مترا وتكون من سبع محطات ويمتد من الكورنيش على طريق فلسطين ويتفرع إلى المطار القديم وصولا بمحطات قطار الحرمين، وكشف المهندس سامي أثناء الجولة في صالة استقبال المراجعين عن تحويل خدمات التخطيط العمراني إلى الإلكترونية وتم تحويل سبع خدمات من أصل تسع خدمات، كما تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية لخدمة العملاء علما أنها تستقبل 250 مراجعا يوميا.