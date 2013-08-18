تصنيف متقدم لجامعة المؤسس عالميا

أحمد السلمي (جدة)

وضع تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية جامعة الملك عبدالعزيز في الترتيب بين 201-300 كأفضل الجامعات في العالم.وكانت الجامعة قد صنفت العام الماضي بين افضل 301-400 في التصنيف نفسه.وأوضح المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي لـ«عكاظ» أن التصنيف وضع الجامعة في مراكز متقدمة في التخصصات الأساسية، حيث تقدمت الجامعة إلى المركز 22 عالميا في تخصص الرياضيات، كما حصلت على رقم عالمي جديد في الكيمياء، حيث جاءت في الترتيب 51-75، فيما حصلت على رقم عالمي جديد في حقل الهندسة والتقنية والحاسب الآلي، حيث جاءت في الترتيب 101-150، وعلى رقم عالمي جديد في حقل العلوم الطبيعية والرياضيات، حيث جاءت في الترتيب 151-200. وأكد الدكتور البقمي أن تصنيف شانغهاي للجامعات يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية ويحظى باحترام واسع في أوساط الجامعات، حيث يقوم بقياس عدد من المؤشرات والمعايير في أداء الجامعات منها التميز الدولي ومستوى البحث العلمي والأداء الأكاديمي، والإنجاز العلمي والحصول على الجوائز العلمية والاعتماد الأكاديمي، وتنوع البرامج العلمية وغيرها من المؤشرات التي تقيس مستوى الجامعات، ثم تخضع تلك المؤشرات للمقارنة ليتم وضع كل جامعة في التصنيف المناسب.