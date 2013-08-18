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تشكيلات إدارية جديدة بتعليم القنفذة

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تشكيلات إدارية جديدة بتعليم القنفذة تشكيلات إدارية جديدة بتعليم القنفذة

 خالد محمد الفقيه (القنفذة)

أصدر مدير التربية والتعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي قرارات إدارية جديدة شملت تكليفات قيادية جديدة على مستوى الإدارة ومكاتب التربية والتعليم بالمحافظة.وأوضح لـ «عكاظ» مدير الإعلام التربوي بالإدارة يحيى الناشري أن التشكيلات الجديدة شملت تعيين الدكتور علي إبراهيم الشيخي مديرا لمكتب التربية والتعليم بالقوز، علي إبر اهيم العمري رئيسا للتدريب التربوي، إبراهيم حسن الفلاحي مديرا لمركز التدريب التربوي بالإدارة، عبده بلقاسم الفقيه مديرا لقضايا المعلمين، وحمد محمد الشقيفي مساعدا لرئيس التخطيط المدرسي. وسيباشر المكلفون الجدد أعمالهم ابتداء من مطلع الأسبوع القادم.

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