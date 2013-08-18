أهالي الأملح يصلون الجمعة في العراء

فايز السبيعي (الطائف)

أدى بعض المصلين في مركز الأملح بمحافظة رنية صلاة الجمعة الفائتة خارج الجامع على الأسفلت تحت لهيب الشمس الحارقة، فيما عاد البعض الآخر للصلاة في بيته بسبب الزحام الشديد في الجامع الذي لا يكفي المصلين يوم الجمعة نظرا لتزايد سكان الأملح الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة آلاف نسمة.يقول سيف السبيعي أن المسجد لم يعد يكفي المصلين، خصوصا وقت الإجازات، وهناك جامع كبير تحت الإنشاء يكفي أهالي المركز، ولكن ينتظر دعم أهل الخير لسرعة إنجازه، وأشار سعيد السبيعي إلى أن المصلين لا يجدون المكان داخل الجامع، فيضطرون إلى الصلاة تحت حرارة الشمس، ونطالب إدارة الأوقاف والميسورين بدعم الجامع الجديد الذي يبنى غرب المركز.وقال فواز السبيعي إن هذا الجامع هو الوحيد بمركز الأملح، ولا يستوعب المصلين.ومن جانبه، أوضح إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين رئيس جمعية البر الخيرية بالأملح المشرف على المشروع الشيخ عبيد محمد الهويمل أن الجامع لا يكفي المصلين؛ نظرا لتزايد عدد سكان مركز الأملح وأن الجامع لا يستوعب سوى 1000 مصل فقط.وأشار إلى أن هناك جامعا كبيرا تحت الإنشاء مساحتة 3650 مترا مربعا ويتسع لـ3 آلاف مصل و1000مصلية، وبه مقر لتحفيظ القرآن ومغسلة أموات وسكن للإمام والمؤذن بتكلفة أربعة ملايين ريال صرف منها النصف، وتبقى مليونان ونصف لكامل مرافق المشروع.