«الإسكان» ترفض تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين

كشف لـ«عكاظ» رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز الهنيدي ان وزارة الاسكان رفضت تخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين المحتاجين ردا منها على ما قدمته الجمعية من مقترح ودراسات بضرورة تعيين نسبة من مشروعات السكن لهذه الفئة التي لا تملك سكنا، مشيرا الى ان وزارة الاسكان قد حددت تملك السكن بشرطين؛ ان يكون المواطن طالب السكن حاملا للهوية الوطنية، وعدم تملكه لأي سكن. وكانت جمعية المتقاعدين تقدمت في وقت سابق بدراسة متكاملة ومقترح رسمي الى وزارة الاسكان لتخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين المحتاجين الذين لا يملكون سكنا وحددت نسبتهم بـ40%، وذلك ضمن جهود الجمعية لتلبية رغبات وتطلعات المتقاعدين في الدولة وما توليه الجمعية من اهتمام بالغ بتقديم كافة الخدمات عن طريق الجهات ذات العلاقة تقديرا لما قدمه المتقاعدون للوطن.

> يذكر ان الامر السامي الاخير في ما يخص تسريع وتيرة انجاز مشاريع الاسكان التي تضطلع بها وزارة الاسكان، وجه بنقل مخططات المنح قبل اربعة اشهر من وزارة الشؤون البلدية والقروية الى وزارة الاسكان، وكشفت وزارة الشؤون البلدية حينها ان هناك نحو 1.3 مليون طلب للحصول على منح سكنية في قوائم الانتظار وستسلم للاسكان.

> وتنتظر النسبة الكبيرة من المواطنين على احر من الجمر اعلان وزارة الاسكان الانتهاء من مشاريع الـ500 ألف وحدة سكنية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين عام 2011 وزارة الاسكان بالبدء في انشائها بميزانية ضخمة وصلت 250 مليارا للإسهام في حل أزمة السكن ورفع مخصصات القروض العقارية إلى 500 ألف.