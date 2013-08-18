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سوق التمور بالخرمة يستقبل 200 سيارة يوميا

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سوق التمور بالخرمة يستقبل 200 سيارة يوميا سوق التمور بالخرمة يستقبل 200 سيارة يوميا

 محمد علي السبيعي (الخرمة)

بدأت أسواق التمور في محافظة الخرمة في استقبال محصول النخيل لهذا العام مع بداية جني ثمار النخيل وهي المرحلة الخامسة من مراحل العناية بالنخيل المعروفة بالصرام، حيث تستقبل هذه الأسواق الباعة منذ الصباح الباكر وترتيب السيارات في مسارات مرقمة حسب أولوية الحضور وعند الساعة السادسة والنصف من صباح كل يوم يبدأ الحراج على ما تحمله هذه السيارات من أنواع التمور حتى الساعة الواحدة ظهرا.ويتوقع ان تشهد الأسواق إقبالا كبيرا خلال الأيام القادمة نتيجة لتزايد الإنتاج الذي شهدته مزارع المحافظة من التمور، حيث يرد الى هذه الأسواق العديد من أنواع التمور التي تنتجها المحافظة والمحافظات المجاورة لها ومن أشهرها الصفري والسري والبرحي والمكتوم وغيرها من الأصناف التي قد تصل الى أكثر من مئة صنف ويتم البيع بوحدة الوزن المعروفة بالقنطار التي تبلغ 50 كيلوجراما تقريبا وقد تجاوز سعر الكيلو 50 ريالا ويستقبل السوق العام يوميا أكثر من 200 سيارة تحمل كل منها ما يقرب من 100 كرتون زنة الكرتون الواحد خمسة أصواع وبكمية إجمالية تقدر بحوالى 220 ألف كيلوجرام تقريبا يتم بيعها بالمزاد العلني.

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