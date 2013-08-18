لن نسمح ببدء تنفيذ الجسور الـ 3 قبل وضع اللوحات الإرشادية

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكد لـ«عكاظ» مدير مرور الطائف العميد حسن بن زويد القثامي انهم لن يسمحوا بالبدء في تنفيذ مشاريع الجسور الثلاثة ميدانيا والتي اعلنت امانة الطائف عن البدء فيها، قبل تنفيذ أعمال اللوحات الإرشادية والتحويلات التي توضح للعابرين مناطق ومحاور العمل.وأوضح العميد القثامي ان مرور الطائف يحرص كل الحرص على التأكد من تأمين جميع وسائل السلامة المرورية في كل المشاريع التي تخص هذا الشأن.وحول انطلاق العمل في مشروع نفق الدلال وجسر ونفق مستشفى الامير منصور وكذلك جسر شبرا في تقاطع طريق السيل مع شارع الجيش، أوضح العميد القثامي أنه لم يبدأ العمل فيها حتى الآن رغم انه كان من المقرر البدء فيها في الرابع من شوال الجاري.يذكر أن امين الطائف المهندس محمد المخرج كان قد عزا لـ«عكاظ» عدم بدء العمل في عمليات الحفر وإغلاق شوارع الانفاق والجسور الثلاثة لنفق اشارة الدلال ونفق مستشفى الامير منصور ونفق وجسر شبرا في تقاطع طريق السيل وطريق الجيش، الى انهم لم ينتهوا من استخراج التصاريح والرخص من الجهات المعنية كالكهرباء وما يخص الربط الالكتروني، وكذلك المرور والشرطة والمياه وشركة الاتصالات، للتأكد من عدم وحود كابلات كهربائية او خطوط مياه وشبكات اتصال تحت الارض، من شأنها ان تعيق العمل عند البدء، مشيرا الى انه فور الانتهاء من ذلك سيتم الاعلان عن المخططات والخرائط المعتمدة لإيضاح آلية العمل والتحويلات البديلة والسلامة المرورية.وقال انهم شرعوا في التنسيق مع الجهات المختصة من خلال برامج تنتهجها امانة الطائف لإنجاز هذه المتطلبات من الجهات المعنية، مبينا ان الطائف مقبلة على نقلة نوعية تكاملية في الخدمات والمشروعات التي تدعم النهضة الشاملة في شتى المجالات الخدمية التي تسهم في فتح افق ومجالات اخرى اقتصادية وسياحية.وكانت امانة الطائف قد اعلنت مطلع الاسبوع الماضي، انها بدأت في تنفيذ مشاريع الجسور والانفاق الثلاثة في الرابع من شوال الجاري.