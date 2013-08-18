أمن الوادى الجديد يعثر على مخلفات ذخائر لأسلحة ثقيلة بـ"الخارجة"

تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد جهودها لكشف غموض واقعة العثور على ذخائر لأسلحة ثقيلة، تم العثور عليها بالصدفة خلف أحد مراكز تدريب وحدة الدفاع المدنى بمدينة الخارجة، والتى تمثلت فى قذيفة مدفع وطلقات مدفع جرينوف، وتبين أنها غير تابعة للذخائر التى تتعامل بها قوات الشرطة أو الجيش بالمحافظة، تم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته للنيابة التى تباشر التحقيق.

كان اللواء أحمد سليمان مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطارًا من مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد بعثور أحد أفراد الدفاع المدنى ويُدعَى "ممدوح.ع.ع"، أمين شرطة على ذخائر لأسلحة ثقيلة، والتى عثر عليها بجوار سور مركز تدريب تابع للحماية المدنية بطريق الداخلة، حيث تم تحريزها وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة التى أمرت بتكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة ومعرفة مصدر تلك الذخائر.