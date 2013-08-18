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القوى السياسية بالقليوبية تدشن حملة للتبرع بالدم

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القوى السياسية بالقليوبية تدشن حملة للتبرع بالدم القوى السياسية بالقليوبية تدشن حملة للتبرع بالدم

أعلن التيار الشعبى وحزب الكرامة بالقليوبية بمشاركة القوى الثورية ومديرية الصحة بالقليوبية، تدشين حملة للتبرع بالدم بالقليوبية فى كافة المراكز، وأكد هشام عبد الستار أمين تنظيم حزب الكرامة ومسئول شئون العضوية بالتيار الشعبى ببنها، أن الحزب والتيار الشعبى بمشاركة القوى السياسية بالقليوبية أعلنوا عن تدشين حملة للتبرع بالدم، وذلك بعد حريق بنك الدم برمسيس وبعد الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد.

وأكد أن الحملة سوف تنطلق مساء السبت من أمام مستشفى الجامعة ببنها، وأنه تم التنسيق مع الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مؤكداً أن مدرية الصحة تشارك بجهد كبير فى الحملة، وأوضح أنه تم إخطار الأمانة العامة لحزب الكرامة بالقاهرة لتدشين الحملة على مستوى الجمهورية.

ورحب عدد من القوى السياسية بالقليوبية بما ورد فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته رئاسة الجمهورية، وقال محمد العدوى المتحدث الإعلامى لحركة كفاية بالقليوبية أن المؤتمر الصحفى العالمى هو خطوة إيجابية تصب فى مصلحة الشعب المصرى لتوضيح وجهة نظر عالمية للرد على ما يحاك على من مؤامرات، وأثنى العدوى على الدور الذى قام به المتحدث باسم الرئاسة مصطفى حجازى، وأوضح الصورة الحقيقية لما يحدث بمصر.

ووصف بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية معلقا على المؤتمر الصحفى العالمى بالخطوة الجيدة التى بدأت تتخذها لتوضيح الحقيقة للعالم، وأضاف أن هذا هو أقل شىء يجب أن تقوم به الحكومة المصرية فى الوقت الحالى لنقل الصورة إلى الخارج، وأكد على أنه يجب اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز وتقوية الموقف المصرى لدى الرأى العالمى بالإضافة إلى موقف الدول العربية القوى، والتى أظهرت فيه وقوفها بجانب الشعب المصرى.

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مصر 365

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