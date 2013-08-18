الحرية والعدالة: 4 ضحايا و250 مصاباً و180 معتقلاً حصاد الجمعة بكفر الشيخ

أكدت صفحة الحرية والعدالة بكفر الشيخ، أن عدد الضحايا فى أحداث جمعة الغضب الدامية، التى شهدتها المدينة، أمس الأول وصل إلى 4 بينهم سيدة وشاب فى مقتبل عمره، بالإضافة إلى جرح وإصابة ما يزيد على 250 شخصاً، واعتقال أكثر من 180 شخصاً، معظمهم مصابين بجروح قطعية وحالتهم يرثى لها، ومن بينهم الدكتور مدحت الحصرى مدير مركز الكبد السابق بكفر الشيخ.

وأوضحت الصفحة، أن الضحايا هم كل من: الدكتور حسن رضوان من مركز قلين، ومحمد رجب العدوى من قرية إسحاقة بكفر الشيخ وجثتان أخرتان لشاب وسيدة مجهولين الهوية إلى الآن، كما يوجد عدد من الأشخاص مفقودين ولم يتم الوصول إلى إليهم.

جديرٌ بالذكر أن اشتباكات دامية وقعت بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والأهالى، فتدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات عن طريق قنابل الغاز المُسيّل للدموع، لتفريقهم وامتدت حدة الاشتباكات وملاحقة المعارضين للإخوان لعدد من الشوارع، منها شارع المصنع ومخزن الزيت وحى الزهور وشارع الاستاد.