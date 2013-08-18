أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس غرفة بالدقهلية التجارية: الوكيل يرفض مقاطعة تركيا لمصالح شخصية

Google+ Print
رئيس غرفة بالدقهلية التجارية: الوكيل يرفض مقاطعة تركيا لمصالح شخصية رئيس غرفة بالدقهلية التجارية: الوكيل يرفض مقاطعة تركيا لمصالح شخصية

استنكر المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالدقهلية موقف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية للبلدان المطلة على البحر المتوسط، والتى مقرها تركيا التصريحات غير المسئولة منه على عدم موافقته على قطع العلاقات التجارية مع تركيا بسبب مصالحه الشخصية وتعامله معهم.

وأكد رعب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن جميع التصريحات الخارجة عن رئيس اتحاد الغرف تعبر عن شخصه فقط، وليس عن باقى رؤساء اتحاد الغرف على مستوى الجمهورية لأنه أصدر بيانا بدون اجتماع أو اتخاذ رأى باقى رؤساء اتحاد الغرف.

وأضاف رعب بأن ما يقرب من 15 رئيس اتحاد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بدأوا اتخاذ خطوات جادة لتوعية التجار بمقاطعة المنتجات التركية ووقف التعامل معه.

وأشار رعب إلى أن تركيا هى الخاسرة جراء مقاطعة المصريين للمنتجات التركى لأن ما تقوم باستيراده من تركيا أكثر بكثير مما تقوم بتصديره، مؤكداً أنه سوف يقود حملة كبيرة على مستوى الجمهورية لمقاطعة المنتجات ووقف التعامل معهم، وأنه سوف يدرس هو وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية على مستوى لجمهورية كيفية التصدى لمن لهم مصالح فى هذا الشأن ردا على التدخل السافر من التركى فى الشأن المصرى ووقوفه بجوار الإرهابيين ضد الشعب المصرى، ومحاولته إعطاءهم غطاء سياسى فى المجازر التى تقوم به أعضاء جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية