رئيس غرفة بالدقهلية التجارية: الوكيل يرفض مقاطعة تركيا لمصالح شخصية

استنكر المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالدقهلية موقف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية للبلدان المطلة على البحر المتوسط، والتى مقرها تركيا التصريحات غير المسئولة منه على عدم موافقته على قطع العلاقات التجارية مع تركيا بسبب مصالحه الشخصية وتعامله معهم.

وأكد رعب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن جميع التصريحات الخارجة عن رئيس اتحاد الغرف تعبر عن شخصه فقط، وليس عن باقى رؤساء اتحاد الغرف على مستوى الجمهورية لأنه أصدر بيانا بدون اجتماع أو اتخاذ رأى باقى رؤساء اتحاد الغرف.

وأضاف رعب بأن ما يقرب من 15 رئيس اتحاد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بدأوا اتخاذ خطوات جادة لتوعية التجار بمقاطعة المنتجات التركية ووقف التعامل معه.

وأشار رعب إلى أن تركيا هى الخاسرة جراء مقاطعة المصريين للمنتجات التركى لأن ما تقوم مصر باستيراده من تركيا أكثر بكثير مما تقوم بتصديره، مؤكداً أنه سوف يقود حملة كبيرة على مستوى الجمهورية لمقاطعة المنتجات ووقف التعامل معهم، وأنه سوف يدرس هو وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية على مستوى لجمهورية كيفية التصدى لمن لهم مصالح فى هذا الشأن ردا على التدخل السافر من الحكومة التركى فى الشأن المصرى ووقوفه بجوار الإرهابيين ضد الشعب المصرى، ومحاولته إعطاءهم غطاء سياسى فى المجازر التى تقوم به أعضاء جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى.