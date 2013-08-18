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أهالى الوادى الجديد يعيدون تجميل نصب شهداء 73 بعد أن حطمه الإخوان

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أهالى الوادى الجديد يعيدون تجميل نصب شهداء 73 بعد أن حطمه الإخوان أهالى الوادى الجديد يعيدون تجميل نصب شهداء 73 بعد أن حطمه الإخوان

قام العشرات من أبناء مدينة الخارجة بإبداء استيائهم الشديد من التصرفات التى قام بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم أثناء اعتصامهم أمام مقر ديوان عام المحافظة، ومحاصرتهم للمبنى وغلقه بالجنازير، ومنع الموظفين من الدخول أو الخروج من أبوابه الرئيسية، حيث قام المشاركون فى المظاهرة باقتلاع الرصيف الحجرى المحيط بالنصب التذكارى لشهداء 73 والمقابل لساحات طريق جمال عبد الناصر، وتشويه مبنى المحافظة باللافتات والصور الخاصة بهم.

وقد توجه العشرات من أبناء مدينة الخارجة ومن مختلف الأحياء إلى مقر ديوان عام المحافظة للمساعدة فى تجميل الميدان، حتى يعود كما كان وفى أبهى صورة، حيث قام الشباب بإزالة كافة المخلفات التى تركها الإخوان من حواجز حجرية بعرض الطريق الرئيسى، وأعادوا تركيبها ووضعها مرة أخرى فى أماكنها وساعدوا التنفيذيين من رئاسة مركز الخارجة وإدارة تحسين البيئة والطرق فى إعادة بناء تلك الأرصفة، وذلك بمشاركة اللجان الشعبية من أبناء المحافظة، وتحت إشراف اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم، والذى تقدم بالشكر لكل من ساهم فى إعادة تجميل تلك المواقع الحيوية.


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