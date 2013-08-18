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إصابة 5 من رجال الأمن بتفجير قنبلة فى البحرين

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إصابة 5 من رجال الأمن بتفجير قنبلة فى البحرين إصابة 5 من رجال الأمن بتفجير قنبلة فى البحرين

أصيب 5 من رجال الأمن فى البحرين فى "تفجير إرهابى" بواسطة قنبلة محلية الصنع بقرية الدير شرق العاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية فى حسابها الرسمى على تويتر إنه "أثناء تصدى قوات حفظ النظام لمجموعة إرهابية بقرية الدير، تعرضوا لتفجير إرهابى بواسطة قنبلة محلية الصنع".

وبينت أن التفجير أسفر عن إصابة 5 من رجال الأمن، اثنان منهما بإصابة بليغة وحالتهم الصحية مستقرة وبينت أن الجهات الأمنية المختصة تباشر الواقعة.

وسبق أن شهدت قرية الدير، هجومين بالمولوتوف، منذ قرابة أسبوع على منزل رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس عيسى الماضى خلال شهر يوليو.

وفى نهاية يوليو الماضى، أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".

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