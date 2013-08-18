وزير خارجية الأردن يتلقى اتصالا من عريقات يطلعه على مجريات المفاوضات

تلقى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة اليوم "السبت" اتصالا هاتفيا من رئيس الوفد الفلسطينى المفاوض صائب عريقات أطلعه خلاله على الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى التى تجرى برعاية أمريكية.

وأعاد جودة خلال الاتصال التأكيد على الموقف الأردنى بقيادة الملك عبد الله الثانى الداعم للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة وطنية أردنية عليا كما هى مصلحة فلسطينية خاصة وأن جميع قضايا الحل النهائى ترتبط بمصالح أردنية حيوية.

ومن جانبه، عبر عريقات عن تقدير الفلسطينيين قيادة وشعبا لمواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى وجهوده المستمرة لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية فى بيان أن هذا الاتصال يأتى فى إطار التعاون والتشاور المستمر بين الجانبين الأردنى والفلسطينى وحرص الأشقاء الفلسطينيين على وضع الأردن فى صورة مجريات المفاوضات حتى الآن.