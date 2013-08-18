جبهة التحرير الجزائرى تطوى الخلاف القائم على مستوى الكتلة البرلمانية

اتفق أعضاء المكتب السياسى لحزب جبهة التحرير الوطنى، خلال اجتماع لهم مع الكتلة البرلمانية للحزب على تفعيل قائمة هياكل المجلس الشعبى الوطنى، التى تم إعدادها من قبل، وذلك فى اجتماع نظامى مقبل يخصص لهذا الشأن، وتم تحديد عدة معايير يتم على أساسها الاختيار من بينها المسار النضالى والكفاءة والتداول وعدم الجمع بين المسئوليات.

وبذلك يكون المكتب السياسى لحزب جبهة التحرير الوطنى برئاسة عبد الرحمان بلعياط، قد نجح فى تجاوز الخلاف القائم على مستوى الكتلة البرلمانية للحزب بعد الضجة التى أثيرت حول قائمة النواب المعينين فى هياكل الحزب، حيث توصل المكتب السياسى خلال لقاء تشاورى مع النواب استغرق قرابة خمس ساعات إلى حل يرضى جميع الأطراف.

حضر اللقاء غالبية نواب الحزب فى المجلس الشعبى الوطنى، والذى يقدر عددهم بـ126 نائباً، بناءً على قرار اتخذه المكتب السياسى فى الثالث من أغسطس.