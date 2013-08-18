ملك المغرب يوجه بإرسال خمس طائرات لمتضررى السيول بالسودان

وجه ملك المغرب محمد السادس بإرسال خمس طائرات إغاثة دعما لمتضررى السيول والأمطار التى شهدتها البلاد الأيام الماضية وتأثرت بها مناطق متفرقة.

وقال محمد عبد الله هلال رئيس جمعية خريجى الجامعات والمعاهد المغربية بالسودان، فى تصريح صحفى أمس السبت أن الدعم المقدم من الملك المغربى يتمثل فى مواد إيواء وإغاثة يقدر حجمها بخمس طائرات كبيرة، ستبدأ فى الوصول إلى الخرطوم بواقع 3 طائرات اعتبارا من يوم غد الأحد برفقة وفد إعلامى من الإذاعة والتليفزيون المغربى، فيما ستصل طائرتان بعد غد الاثنين.

> ووصف هلال، الدعم المغربى بالقيم وأنه يحتوى على مواد مهمة بكميات كبيرة ستسهم فى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن السيول والأمطار، كما أشاد بالعلاقات السودانية المغربية التى قال "إنها متطورة ومبنية على أخوة صادقة"مشيرا إلى أن الدعم يؤكد اهتمام المغرب بقضايا السودان وهمومه.

وأضاف أن المغرب دعمت السودان كثيرا فى عدد من المجالات، لاسيما مجالات التعليم وتأهيل الكوادر مشيرا- فى هذا الصدد- إلى أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد المغربية بلغ 7000 خريج منتشرين فى الحياة العامة يحتلون مواقع كثيرة فى المجالات والمؤسسات القضائية والدبلوماسية والبرلمانية والمحاماة وغيرها من المجالات.