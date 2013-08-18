اتفاق ينهى نزاعا قبليا فى جنوب الجزائر

تم التوقيع أمس السبت على اتفاق لإنهاء نزاع قبلى أسفر منذ الثلاثاء عن 8 قتلى على الأقل فى أقصى الجنوب الجزائرى، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية السبت.

وتم التوصل إلى الاتفاق إثر لقاء جمع مساء الجمعة فى مقر محافظة برج باجى مختار، ممثلين عن قبيلة برابيش العربية وأدنان المنتمية إلى الطوارق، بحضور وجهاء من المنطقة وممثلين عن برج باجى مختار، وفق بيان للمحافظة.

وأسفرت أعمال العنف فى مدينة برج باجى مختار الحدودية عن سقوط 8 قتلى و41 جريحا بينهم ستة فى حال حرجة، فضلا عن تخريب وإحراق ممتلكات عدة بحسب الأجهزة الإعلامية لولاية إدرار فى معلومات أوردتها الوكالة الجزائرية.

واندلع الخلاف إثر محاولة سرقة محل تجارى قبل تدهور الوضع، وحصول مواجهات بين أعضاء فى المجموعتين فى المنطقة من الطوارق والعرب، وفق الوكالة الجزائرية.