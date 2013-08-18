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تقنية الأحساء تطلق 8 تخصصات لرفع قدرات مدربيها في الحاسوب

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تقنية الأحساء تطلق 8 تخصصات لرفع قدرات مدربيها في الحاسوب تقنية الأحساء تطلق 8 تخصصات لرفع قدرات مدربيها في الحاسوب

 عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

يبدأ يوم 24/10/1434هـ التدريب في الفصل الثلثي الأول في الكلية التقنية بالأحساء في ثمانية تخصصاتٍ وهي قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات ودعم فني وشبكات) وقسم التقنية الميكانيكية (أنظمة هيدرولية ونيوماتية ومركبات) وقسم التقنية الإدارية (محاسبة وإدارة مكتبية وتسويق) وأبان وكيل الكلية لخدمات المتدربين سعد بن عبدالرحمن اليمني بأن نظام التدريب بالكليات التقنية هو النظام الثلثي وهو عبارة عن ثلاثة فصولٍ تدريبيةٍ خلال العام كل فصلٍ يتكون من 13 أسبوعا تدريبيا يفصل بين كل فصل إجازة أسبوعية مدتها خمسة أيام للمتدربين.يذكر أن قسم التقنية الإدارية بالكلية أطلق برنامج المبادرة للتدريب ضمن مشروع التدريب الشامل للمدربين، وقال رئيس القسم وليد بن محمد العرفج بأن الهدف من البرنامج هو تنشيط المعلومات والخلفيات السابقة لجميع منسوبي القسم من المدربين في تخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة والتسويق لتدريبهم بطرقٍ احترافية برامج الحاسب الآلي والتعرف على أحدث الإصدارات والتطبيقات إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بين المدربين وأضاف بأنه في المرحلة الأولى للبرنامج تم تنفيذ برنامجين في الجداول الإلكترونية واستخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية وإدخال البيانات ومعالجة النصوص للاستفادة من تلك البرامج في طرق وأساليب التدريب وقام بتنفيذ تلك المبادرات سامي الوصيبعي وعلي الشيخ بمعدل ساعتين لـ 20 مستفيدا لكل برنامج .وأشاد وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالله بن سعود البشر بقسم التقنية الإدارية على تنفيذ تلك المبادرات التي تترجم خطة الكلية التنفيذية لهذا العام والتي تندرج ضمن خطتها الخمسية في هدفها الاستراتيجي لتنمية قدرات مدربيها وتمكنهم من رفع مستوى مهاراتهم المهنية والعلمية من خلال الاستفادة القصوى من برنامج الدورات التدريبية المدعومة من الإدارة العامة لخدمات هيئة التدريب وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريب لعقد محاضراتٍ لتبادل المعرفة داخل الأقسام.

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